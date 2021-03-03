В крупных городах Приморского края появятся уполномоченные по экспорту

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Крупные муниципалитеты Приморского края должны в ближайшее время назначить уполномоченных по экспорту, сообщает в среду пресс-служба правительства Приморья. Такое поручение дали председатель правительства региона Константин Шестаков и краевой министр экономического развития Наталья Набойченко на заседании регионального экспортного совета.

"Хорошо зарекомендовала себя практика определения в муниципальном образовании центра ответственности, который бы взаимодействовал с бизнесом, органами власти и Центром развития экспорта по вопросу выявления и сопровождения экспортно ориентированных предприятий. Предлагаем крупным муниципалитетам определить таких уполномоченных в сфере экспорта по городским округам: Владивосток, Большой Камень, Арсеньев, Артем, Находка и Уссурийск. Другие органы местного самоуправления могли бы включиться в эту работу по желанию", - передает пресс-служба слова Набойченко.

Шестаков поддержал идею, уточнив, что функции экспортного уполномоченного в муниципалитетах должно исполнять должностное лицо уровня не менее заместителя главы муниципального образования. Когда муниципалитеты определятся с кандидатурами, "Центр поддержки предпринимательства" проведет для них учебу по ключевым вопросам взаимодействия с потенциальными экспортерами. До конца года экспортным уполномоченным поставят задачу привлечь не менее трех потенциальных экспортеров в своем муниципальном образовании.

В 2020 году при содействии регионального Центра поддержки экспорта 61 приморский предприниматель вышел на экспортных партнеров за рубежом. В итоге было заключено 93 экспортных контракта на общую сумму более 29 миллионов долларов. Среди основных экспортных направлений - Мексика, Китай, Япония, США, Казахстан, Южная Корея, Австралия, Тайвань, Эстония, Беларусь.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит своей основной задачей выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт нацпроекта будет предусматривать реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из трех федеральных проектов, определяющих задачи по промышленному экспорту, экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса и системным мерам развития международной кооперации.