В нацпарке "Бузулукский бор" оборудуют площадку для кемпинга

ОРЕНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Первую организованную кемпинговую площадку разобьют летом 2021 года в национальном парке "Бузулукский бор" на границе Оренбургской и Самарской областей, чтобы проводить многодневные экологические туры. Об этом сообщил в среду ТАСС директор федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Бузулукский бор" Андрей Латыпов.

Бузулукский бор - уникальный лесной массив в степном Заволжье, формирование которого началось около 10 тыс. лет назад, собственно сосновый лес с подлеском из лиственных растений сформировался около 3-4 тыс. лет назад. По данным руководства, национальному парку не хватает мест размещения туристов. За пределами парка есть гостевые дома, дома отдыха и санатории, но их емкость ограничена, а спрос больше, чем предложение.

"Мы планируем создать кемпинговую площадку, уже закупили сами палатки и наполнение к ним. Кемпинг мы называем "Шишкин лес", он будет располагаться на территории национального парка возле реликтовой сосновой рощи на берегу реки Боровки. Это даст возможность организовывать многодневные туры с возможностью ночевки на этой площадке. При этом цена явно будет меньше, чем за номер в гостинице", - сказал он.

Латыпов уточнил, что оборудование удалось приобрести благодаря нацпроекту "Экология". В перспективе национальный парк рассчитывает преобразовать площадку в глэмпинг со всеми удобствами, чтобы привлечь как можно больше любителей природы и обеспечить им комфортные условия проживания.

Параллельно "Бузулукский бор" разрабатывает проекты новых экологических троп и маршрутов. "Мы спроектировали совершенно новый маршрут рядом с самым крупным поселком Колтубановский, он как никакой другой сочетает в себе все разнообразие Бузулукского бора на одном пятикилометровом маршруте. Этот кольцевой маршрут проходит по всем типам лесов, которые есть в Бузулукском бору. Он небольшой сам по себе, очень познавательный и как раз направлен на то, чтобы познакомить посетителей с основными достопримечательностями, с главными ценностями бора", - уточнил Латыпов.

О нацпарке

Для охраны природного комплекса и реликтовых сосновых и сосново-широколиственных лесов в июне 2007 года распоряжением правительства РФ учрежден национальный парк "Бузулукский бор". Площадь особо охраняемой природной территории превышает 106 тыс. га. В состав национального парка входят 12 лесничеств, расположенных в Самарской и Оренбургской областях.

Согласно официально статистике, в 2020 году национальный парк "Бузулукский бор" посетили 15,5 тыс. человек, но фактическая численность посетителей была не менее 30 тыс. человек, полагают эксперты, так как далеко не все соблюдают закон и получают разрешения на посещение особо охраняемой природной территории. Плату за посещение нацпарка стали взимать с 2021 года. Стоимость разрешения на посещение парка сроком на один месяц составляет 140 рублей с человека, при этом есть 20 льготных категорий.