Кабмин повторно выделит средства на очистные сооружения у Телецкого озера

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Правительство повторно выделит средства на очистные сооружения вблизи Телецкого озера, но под личный контроль главы республики Олега Хорохордина, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Я бы хотел вернуться к Телецкому озеру, ведь поручение по его сохранению дал президент РФ. Было два года [на реализацию поручения], 250 млрд рублей из резервного фонда [были выделены]. У нас получается, что, к сожалению, до сих пор сооружения [очистные] не построены, деньги возвращаются. Значит, есть вопросы к эффективности работы", - сказал Мишустин в ходе встречи с Хорохординым.

Глава республики в свою очередь рассказал, что прежние средства не были реализованы из-за сложности работ и проблем, связанных с поиском подрядчиков, а потому средства были возвращены обратно в резервный фонд.

"Нужно разобраться с этим. Давайте договоримся так, деньги мы выделим. Мы примем это решение. Мы опять выделим деньги из резервного фонда, и под личный контроль у вас будут все мероприятия", - сказал Мишустин.

Два года назад в рамках нацпроекта "Экология" Республике Алтай уже были выделены средства на реабилитацию Телецкого озера и развитие этой территории. Эти средства планировалось направить на строительство канализационных очистных сооружений, водонапорных сетей, башен и скважин в прибрежных селах Иогач и Артыбаш. Инициатором программы по сохранению и реабилитации Телецкого озера стал президент РФ Владимир Путин, поручивший разработать соответствующую программу.