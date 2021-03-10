На Кубани к 2023 году вдвое расширят трассу, ведущую к Крымскому мосту

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Трассу Краснодар - Ейск, ведущую к курортам региона и к Крымскому мосту, к 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" расширят вдвое - до четырех полос для движения с целью устранения заторов, возникающих в пик курортного сезона, сообщил ТАСС в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

После открытия моста через Керченский пролив нагрузка на трассы в Краснодарском крае значительно возросла: по ним в Крым едут туристы и везут грузы.

"Трасса Ейск - Краснодар - одна из самых загруженных в летний сезон, транспортный поток здесь в 2-3 раза превышает нормативы. При этом на отдельных участках движение пока организовано только по двум полосам, это, безусловно, влияет на аварийность, в целом на скорость движения по направлению к курортам Краснодарского края и Крыма. Масштабную реконструкцию трассы с увеличением количества полос до четырех мы включили в план национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", до 2023 года фактически заново построим более 22 км дороги", - сказал Кондратьев.

Глава региона пояснил, что первый этап запланированных работ на участке от границы с Динским районом до станицы Медведовской уже на сегодняшний день выполнен на 40%, в общей сложности протяженность дорожного полотна в рамках первого этапа реконструкции составит 10,9 км. Проектные работы по второму этапу - участку в Динском районе протяженностью 12 км завершат к июлю текущего года.

После реконструкции трасса станет альтернативой платному участку автодороги М4-Дон. На ней построят многоуровневые транспортные развязки, оборудуют автоматические пункты весового контроля, стоянки и зоны отдыха, автобусные остановки. Всего в 2021 году на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в крае направят 8 млрд рублей, из которых 3,4 млрд рублей - средства регионального бюджета.