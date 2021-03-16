Чернышенко: нацпроект по туризму позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Благодаря нацпроекту мы будем решать несколько важных задач - создавать качественные места отдыха, выстраивать бесшовную логистику. Для инвесторов государство должно стать надежным партнером. Как раз эту роль будет выполнять корпорация Туризм.РФ, способствуя привлечению инвестиций в отрасль и созданию новых рабочих мест. По нашим расчетам, эта цифра к 2030 году составит 4,7 миллионов. Таким образом, мы получим как экономический эффект, так и социальный", - сказал вице-премьер.

По его словам, на данный момент подготовка нацпроекта находится в финальной стадии. До конца марта нацпроект будет внесен на рассмотрение в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Основными задачами нацпроекта является увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 до 140 миллионов в год, создание новых рабочих мест, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.

Детские путешествия

Ежегодное количество детских путешествий благодаря реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" увеличится к 2024 году до 1,5 млн, сообщил Чернышенко.

"К 2024 году нарастим объем детских путешествий до 1,5 млн [в год], а в течение 10 лет выйдем на то, чтобы каждый ученик средней школы мог хотя бы раз в год поехать отдыхать по стране, а в идеале совершал две поездки: одну - на море, вторую - культурно-познавательную", - сказал он.

При этом, по словам Чернышенко, нацпроект россиянам даст намного больше. "Это и другой облик городов, природных территорий, будет создаваться современная инфраструктура и применяться абсолютно другой подход к сервису и качеству услуг. Мы хотим все сделать для того, чтобы путешествия по стране стали частью образа жизни современного россиянина, потому что в конечном итоге мы говорим о новом качестве жизни человека", - отметил вице-премьер.

Он также добавил, что новый нацпроект позволит снизить стоимость поездок для туристов, включая детские путешествия. По данным вице-премьера, стимулирование детских поездок запускается уже в этом году. Планируется, что на отдых внутри страны до конца декабря отправятся 300 тысяч детей.

"Любовь к своей стране рождается во многом через ее познание. А самый приятный способ познания страны - это личный опыт, впечатления и эмоции, то есть путешествия. Наша цель в рамках нацпроекта - чтобы у каждого ребенка была возможность путешествовать по стране. Поэтому за счет различных инструментов и мер поддержки мы обязательно поддержим доступные детские и семейные поездки уже в текущем году", - цитирует аппарат вице-премьера слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

Мастер-планы территорий

Мастер-планы 12 макротерриторий будут созданы в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил Чернышнко.

"Двенадцать макротерриторий получат свою концепцию, включая зонирование, архитектурный и дизайн-код, расчет турпотоков, нагрузку на инфраструктуру, экосистемы и многое другое. Начнем с Крыма и Дальнего Востока. Затем остальные", - сказал он, уточнив, что на данный момент в проект паспорта нацпроекта включены около 600 туристических проектов на всей территории страны.

По словам вице-премьера, при создании мастер-планов конкретных территорий будут объединены усилия десятков министерств и ведомств. Это позволит синхронизировать реализацию турпроектов с существующими планами социально-экономического развития регионов. А за счет предусмотренных нацпроектом механизмов господдержки улучшатся экономика и логистика процесса развития туристической инфраструктуры. Системно "расшивать" узкие места на каждом этапе будет корпорация "Туризм.РФ".

"С одной стороны мы обеспечим капитализацию мер господдержки. Будем входить в уставный капитал, например, финансируя "последнюю милю", и реинвестировать средства, когда инвестор долю выкупит. С другой стороны - выступим финансовым и административным гарантом бесшовного прохождения стройки для инвесторов, повысим рентабельность проектов. Мы не только вернем каждый государственный рубль, вложенный в инфраструктуру, но и приумножим его", - цитирует аппарат вице-премьера слова гендиректора корпорации "Туризм.РФ" Сергея Суханова.