Почти 35 млн человек прошли профилактические осмотры в 2020 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Количество профилактических осмотров в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" составило почти 35 млн, несмотря на корректировки, связанные с пандемией, показатели были выполнены. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как отметил министр, ряд параметров по нацпроекту "Здравоохранение" в период пандемии пришлось скорректировать, в частности, это коснулось проведения профилактических осмотров.

"В те периоды, когда пошла заболеваемость, нам просто необходимо было наши действия корректировать в соответствии с обстановкой, поэтому по данному направлению были определенные корректировки, но, тем не менее, хочу отметить, что объемы профилактических осмотров были велики. Количество осмотренных пациентов составило почти 35 млн человек, показатели были выполнены", - сказал Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.