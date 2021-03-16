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Пандемия COVID-19

Почти 35 млн человек прошли профилактические осмотры в 2020 году

Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, несмотря на корректировки, связанные с пандемией, показатели были выполнены

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Количество профилактических осмотров в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" составило почти 35 млн, несмотря на корректировки, связанные с пандемией, показатели были выполнены. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как отметил министр, ряд параметров по нацпроекту "Здравоохранение" в период пандемии пришлось скорректировать, в частности, это коснулось проведения профилактических осмотров.

"В те периоды, когда пошла заболеваемость, нам просто необходимо было наши действия корректировать в соответствии с обстановкой, поэтому по данному направлению были определенные корректировки, но, тем не менее, хочу отметить, что объемы профилактических осмотров были велики. Количество осмотренных пациентов составило почти 35 млн человек, показатели были выполнены", - сказал Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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