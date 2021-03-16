В Дзержинске до конца года отремонтируют около 10 км дорог

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Около 10 км автодорог отремонтируют в текущем году в Дзержинске, сообщил во вторник журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В 2021 году будут отремонтированы пять участков дорожной сети города Дзержинска общей протяженностью около 10 км, на проведение работ по нацпроекту городу выделено более 700 млн рублей", - сказал Никитин. Он напомнил, что Дзержинск является не только вторым по численности населения городом области, но и крупным промышленным центром. "Качественная дорожная инфраструктура важна как для комфорта жителей, так и для повышения инвестиционной привлекательности", - заметил Никитин, напомнив, что создание комфортных условий для бизнеса - одна из приоритетных задач для правительства региона.

Говоря о самих дорожных объектах, губернатор пояснил, что речь идет не только о ремонте, но и о реконструкции. "В частности, мы продолжаем стартовавшие в прошлом году работы на Красноармейской улице, где, помимо расширения проезжей части, идет строительство необходимой для такого объекта ливневой канализации и шумозащитных экранов", - отметил Никитин. "Ливневки", по его словам, - это одна из наиболее актуальных тем на повестке дня городского дорожного хозяйства. При строительстве основных магистралей "города химиков" в 30-е годы прошлого столетия ливневая канализация не была предусмотрена вовсе. "Жителям и автомобилистам это доставляло большие неудобства в дождливые сезоны, сейчас эта проблема будет решена", - заверил Никитин.

Помимо этого, на всех объектах заменят асфальт, отремонтируют тротуары и остановки общественного транспорта. Как ожидается, к работам дорожники приступят после того, как завершится ремонт всех проходящих под дорогами коммуникаций. По данным пресс-службы губернатора региона, полностью все дорожные работы должны завершиться до конца октября 2021 года.

В общей сложности, отметили в пресс-службе, в рамках региональной ремонтной программы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заключены контракты на ремонт 99 участков дорог общей протяженностью более 571 км, за исключением тех, что проходят в городах Нижний Новгород и Дзержинск, а также на капремонт семи участков дорог общей протяженностью более 26,4 км.

В пресс-службе также напомнили, что по итогам прошлого года регион занял второе место в стране по объемам дорожного ремонта. "В рамках нацпроекта было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км", - заметили там.