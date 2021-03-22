Треть муниципалитетов Приморья получили новые школьные автобусы

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Автопарк 13 из 34 муниципалитетов Приморье пополнился новыми школьными автобусами для подвоза ребят, живущих в отдаленных населенных пунктах. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального правительства.

"[Губернатор] Олег Кожемяко вручил ключи от новых автобусов главам Кировского, Красноармейского, Хасанского, Черниговского, Партизанского, Михайловского, Шкотовского, Надеждинского районов, Пограничного, Тернейского, Анучинского муниципальных округов, Владивостока и Дальнегорска", - говорится в сообщении.

На закупку школьного транспорта из резервного фонда правительства РФ было направлено около 39 млн рублей. Все автобусы оборудованы навигационной системой ГЛОНАСС. Глава региона отметил, что безопасность школьников зависит также от квалификации водителей и поручил главам муниципальных образований проработать вопрос повышения заработной платы этих сотрудников.

Развитие материально-технической базы учебных учреждений - одна из задач нацпроекта "Образование". Организованный подвоз школьников осуществляется в 33 муниципалитетах края. На сегодняшний день 312 автобусов возят более 10,5 тыс. ребят.