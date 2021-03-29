В Хабаровском крае отремонтируют дороги к школам, больницам и садам

ХАБАРОВСК, 29 марта. /ТАСС/. Работы по ремонту дорог к 33 школам, детским садам и больницам проведут в 2021 году по национальному проекту, в прошлом году в порядок было приведено более 20 трасс к соцобъектам. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В этом году в Хабаровском крае отремонтируют еще больше дорог, ведущих к социально значимым объектам. Работы будут проведены в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планируется привести в порядок дорожное покрытие возле 33 больниц, школ и детсадов", - говорится в сообщении.

В Комсомольской городской агломерации отремонтируют дороги к 14 образовательным и двум медицинским учреждениям, а также к галерее современного искусства. Дорожные работы начнутся на улицах Ленинградской, Охотской, Сусанина, Краснофлотской, Советской, Культурной и других, на подъездных путях к ряду школ, а также к губернаторскому авиастроительному колледжу, судомеханическому техникуму и одному из детских домов. В общей сложности работы проведут на 12 км автомобильных дорог.

В Хабаровской агломерации дорожники приведут в нормативное состояние дорогу у детских садов, у средней школы "Успех" имени В. К. Блюхера, на улице Авроры около Военно-морского лицея имени Н. Д. Сергеева, у лицеев, школ, детского психоневрологического интерната и городской клинической больницы № 10.

В прошлом году нацпроект позволил провести ремонт на 21 участке дорог, ведущим к социально значимым объектам.

Всего в 2021 году на территории Хабаровского края планируется привести в нормативное состояние 105 км автомобильных дорог. Как уточнили ТАСС в пресс-службе краевого правительства, на эти работы предусмотрено 2 млрд рублей. Регион также получит 565 млн рублей дополнительно, что позволит расширить мероприятия по нацпроекту. В прошлом году на территории края было отремонтировано 200 км дорог при плане в 150 км.