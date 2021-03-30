В Хабаровском крае почти втрое увеличили размер займа для начинающих предпринимателей

ХАБАРОВСК, 30 марта. /ТАСС/. Фонд поддержки малого предпринимательства в Хабаровском крае увеличил размер микрозайма для начинающих предпринимателей до 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

"МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" почти в три раза - с 700 тыс. до 2 млн рублей - увеличил максимальный размер микрозайма для начинающих предпринимателей", - говорится в сообщении. Работа по направлению поддержки предпринимателей отвечает задачам национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Микрозайм по программе для начинающих предпринимателей "Старт" могут дать на два года, процентная ставка не превышает 4,5% годовых. Для получения суммы до 700 тыс. рублей потребуется поручительство платежеспособного физического лица и залог имущества на сумму не менее 100% от суммы микрозайма и процентов по нему. Если же сумма превышает 700 тыс. рублей обязательное участие в сделке примет Гарантийный фонд Хабаровского края и поручится по обязательствам заемщика не более 50% от суммы, при этом залоговое покрытие снижается до 80%.

"Как правило, коммерческие банки и лизинговые компании с недоверием относятся к предпринимателям-новичкам, у которых нет еще солидной кредитной истории и соответствующего ликвидного залога. Поэтому ответственность поддержать тех жителей края, кто несмотря на пандемию решился открыть свое дело, ложится в первую очередь на государственные институты развития в регионах. 2 млн рублей - это оптимальная сумма для начинающих предпринимателей исходя из реальных потребностей в заемных средствах", - отмечается в сообщении.

Ранее и. о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов сообщал ТАСС, что Фонд поддержки малого предпринимательства региона также ввел в этом году новый продукт для самозанятых. Он позволяет получить средства до 500 тыс. рублей по ставке не выше 4,25% годовых. В этом году планируется выдать микрозаймы в объеме 5,4 млн рублей. Один предприниматель уже получил такое финансирование.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России, реализуемый по инициативе президента РФ Владимира Путина. Главные задачи нацпроекта - улучшение условий для старта и развития предпринимательской деятельности, доступ к льготному финансированию, поддержка социального предпринимательства, цифровизация сервисов для бизнеса и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.