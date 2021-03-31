Развитие горнолыжного комплекса на Хехцире предложили включить в нацпроект по туризму

ХАБАРОВСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края предложили включить проект создания спортивно-туристического комплекса на склонах Большого Хехцира в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"Совместно с министерством культуры [края] принято решение включить проект в государственную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма Хабаровского края". Это сделано с целью привлечения федерального финансирования к строительству на территории края курорта международного уровня", - приводятся в сообщении слова директора Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края Сергея Щегельского.

Национальный проект предполагает помощь регионам в развитии туристической отрасли. В списке мер поддержки - создание обеспечивающей инфраструктуры, налоговые льготы, системное продвижение, субсидирование процентной ставки на строительство, гранты для общественных и предпринимательских инициатив, повышение доступности внутреннего туризма.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко предложил включить инвестиционный проект "Амур - дорога тысячелетий" в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". "Хабаровский край может войти туда со своим уникальным комплексным инвестиционным проектом "Амур - дорога тысячелетий", который включает три туристских кластера - "Амур-Хабаровск", "Большой Хехцир" и "Комсомольск-Солнечный", - отметил глава региона. Как уточнили ТАСС в агентстве, предложения уже направлены федеральным ведомствам.

Комплекс на Большом Хехцире

Создание спортивно-туристического комплекса "Хехцир" входит в состав одного из шести флагманских инвестиционных проектов региона. Он предполагает развитие прилегающей к неработающей базе территории площадью 360 га. Ранее директор АО "Центр инновационных технологий города Хабаровска" (ЦИТ, оператор имущественного комплекса горнолыжного комплекса "Хехцир") Сергей Гришин сообщал ТАСС, что горнолыжный комплекс на склонах Большого Хехцира под Хабаровском заработает в сезон 2021-2022 годов.

Рядом с Хабаровском нет развитого горнолыжного центра с длинными спусками с хорошими перепадами высот, подъемниками и прочей инфраструктурой. Новый горнолыжный комплекс будет создан на базе неработающей уже порядка шести лет базы "Спартак", инфраструктура которой сильно устарела.