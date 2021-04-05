В Кировской области создадут "Фабрику процессов" для обучения бережливому производству

КИРОВ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют в 2021 году создать Региональный центр компетенций (РЦК) в сфере производительности труда и "Фабрику процессов", где можно будет обучать сотрудников предприятий инструментам бережливого производства. На эти цели регион получит 22,5 млн рублей из федерального бюджета, сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства.

"В Кировской области на реализацию нацпроекта "Производительность труда" направят 22,5 млн рублей. Ключевыми мероприятиями в 2021 году являются создание регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда и "фабрики процессов". Создание РЦК позволит проводить обучение сотрудников предприятий-участников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства. "Фабрику процессов" создадут с целью дальнейшего обучения, вовлечения руководителей и сотрудников в бережливое производство на предприятиях и в организациях", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в реализации мероприятий нацпроекта участвует 11 предприятий региона, их количество планируют увеличить. В ближайшее время Киров планируют посетить эксперты Федерального центра компетенций.

Ранее в министерстве промышленной политики сообщили, что ряд предприятий уже внедряет инструменты "бережливого производства". Среди них заводы "Лепсе", "Авитек", "Кировский завод ОЦМ", "Кирскабель". В частности, на предприятии "Авитек" отметили, что система менеджмента бережливого производства позволяет выявить и устранить или сократить потери: исключить лишние операции, ненужные перевозки, излишнее хранение продукции, потери времени и другие.

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда - оператор национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Основная задача проекта - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.