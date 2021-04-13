В Татарстане заключили дорожные госконтракты на сумму свыше 12 млрд рублей

КАЗАНЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Татарстана заключили государственные контракты на ремонт более 200 км дорог суммой свыше 12 млрд рублей по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены на все 90 объектов, включенных в программу национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год. В том числе четыре переходят на 2022 год. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 218 км. Планируется выполнить работы на общую сумму 12 млрд 186 млн рублей, в том числе 9,112 млрд рублей - средства федерального бюджета и 3,074 млрд рублей - республиканского", - говорится в сообщении.

По нацпроекту отремонтируют 76 дорожных объектов регионального значения общей протяженностью 96,7 км. В Казанской агломерации отремонтируют 61,6 км дорог, что обеспечивает достижение 84,5% нормативного состояния, в Набережночелнинской агломерации - 48,4 км., в Нижнекамской агломерации - 11,1 км.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".