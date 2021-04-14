В Якутии все детские поликлиники оснастили оборудованием по нацпроекту

ЯКУТСК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии оснастили современным оборудованием все детские поликлиники и детские поликлинические отделения в регионе благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"В Якутии в рамках национального проекта "Здравоохранение" стопроцентно дооснащены все детские поликлинические отделения медицинских организаций по соответствующим регламентам. По видам оснащения это, в основном, аппараты УЗИ, офтальмологическое оборудование, ЭКГ, ЛОР-комбайны, эндоскопические и реабилитационное оборудование", - сказали в министерстве.

Как отметили в Минздраве, в 2020 году были оснащены 18 медицинских организаций на 128,97 млн рублей. Комплекты медоборудований были введены в эксплуатацию в 18 районах Якутии, в том числе на арктических территориях.

Нацпроект "Здравоохранение" предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медорганизациях, обеспечение граждан медосмотрами не реже раза в год.