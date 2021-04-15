В Тверской области отремонтируют дороги к истоку Волги и Ниловой пустыни

ТАСС. 15 апреля. Власти Тверской области включили в программу ремонта на 2021 год свыше 100 км дорог, ведущих к наиболее значимым туристическим объектам. Будут приведены в порядок трассы, в том числе к истоку Волги и монастырю в Ниловой пустыни, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"105 км региональных дорог, ведущих к туристическим объектам, планируют привести в порядок в 2021 году в Тверской области. Туристическая значимость - один из критериев, на основании которых по поручению губернатора Игоря Рудени формируется перечень объектов программы дорожных работ", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В план ремонта включен ремонт региональных автодорог, по которым туристы посещают Нилову пустынь - мужской монастырь, основанный в XVII веке, и исток Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. "К этим достопримечательностям ведут сразу три региональные дороги опорной сети. Все они приводятся в надлежащее состояние по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - отметили в пресс-службе, добавив, что одну из трасс отремонтируют в 2021 году, остальные - в 2022-2023 годах.

Ремонтные работы в текущем году также проведут на дороге Торжок - Высокое - Берново - Старица в Торжокском районе, которая является частью туристического маршрута "Пушкинское кольцо Верхневолжья". Он связан с поездками Александра Сергеевича Пушкина по Тверской губернии в 1811-1836 годах, в маршрут включены в том числе Путевой дворец в Твери, Успенская церковь XVI века в Старице, усадебный дом Вульфов (ныне музей А. С. Пушкина) с парком в селе Павловское и другие объекты.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.