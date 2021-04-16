В Ингушетии досрочно завершили ремонт участка дороги в Сунже

МАГАС, 16 апреля. /ТАСС/. Капитальный ремонт первого объекта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - самого оживленного участка в Сунже (Ингушетия) - завершили досрочно, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ГУ "Ингушавтодор".

"Досрочно завершен первый объект нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - в Сунже провели капитальный ремонт самого оживленного участка города протяженностью 3,5 км. Указанная дорога является важнейшей дорожной артерией города, на которой завязана вся уличная сеть и располагаются социально значимые объекты: Сунженская районная больница и школа", - говорится в сообщении.

Как сообщается, из-за высокой изношенности дорожного покрытия и по многочисленным обращениям и просьбам местных жителей, указанный переходящий объект включили в дорожный план нацпроекта на 2020-2022 годы для проведения капитального ремонта.

"Важно было выполнить все запланированные работы качественно и с соблюдением нормативных требований. Старая дорога получила современное исполнение, она ведет к двум важным социальным объектам города, действуя в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подрядчиком была расширена проезжая часть, произведена полная укладка асфальтобетонного покрытия, устроены тротуары, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, произведена разметка термопластиком и устроены пешеходные переходы", - передает пресс-служба слова начальника ГУ "Ингушавтодор" Батыра Хаматханова.

Ранее сообщалось, что реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Ингушетии намерены завершить досрочно, перевыполнив план на 2021 год за счет увеличения финансирования мероприятий.

Ингушетия на протяжении двух последних лет досрочно завершает годовой план реализации мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2020 году досрочно были приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общей протяженностью 13,6 км и стоимостью 282,1 млн рублей.