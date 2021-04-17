Чернышенко заявил, что в России создадут не менее 900 молодежных научных лабораторий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Не менее 900 молодежных научных лабораторий планируют создать в России до 2024 года по нацпроекту. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В Год науки и технологий, объявленный президентом, мы запланировали в рамках нацпроекта "Наука и университеты" целый комплекс мер поддержки молодых ученых. Это гранты, жилищные сертификаты, создание лабораторий и обновление научного оборудования. Так, до 2024 года планируется создать не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием", - приводит аппарат слова Чернышенко.

Также, по словам вице-премьера, запланировано обновление приборной базы уже существующих лабораторий. Во втором квартале 2021 года Минобрнауки России начнет отбор заявок на получении грантов, уточняется в сообщении аппарата.

16 апреля заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко совершил рабочую поездку в Екатеринбург, где провел встречу с молодыми учеными и осмотрел лаборатории Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН. Чернышенко отметил, что 11 свердловских лабораторий могут претендовать на гранты Минобрнауки в 2021 году.