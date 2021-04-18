В Вологодской области отремонтируют более 400 км дорог в 2021 году

ВОЛОГДА, 18 апреля. /ТАСС/. Свыше 400 км автомобильных дорог отремонтируют в Вологодской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году. Общая стоимость работ составит порядка 8,1 млрд рублей, сообщает в воскресенья пресс-служба правительства региона.

"В этом году плановая протяженность ремонта составит 403,8 км: 378,7 км региональных дорог и 25,1 км муниципальной дорожной сети. Общая стоимость работ составит порядка 8,1 млрд рублей. Работы запланированы на 53 объектах, в том числе: 21 региональный, 32 муниципальных (20 - в Вологде, десять - в Череповце, два - в Череповецком районе)", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрея Накрошаева, с связи с опережающими темпами проведения работ в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", плановые показатели на конец 2024 года для Вологодской области увеличены на 303 км - с 4 416 до 4 719 км.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году), снижению смертности в ДТП, внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. Также в нацпроекте могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.