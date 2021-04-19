В Чебоксарах отремонтируют дорогу к Исторической набережной

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Дорога, ведущая к Исторической набережной города Чебоксары, впервые за 25 лет будет отремонтирована, сообщили в понедельник пресс-службой администрации главы Чувашии.

"Впервые с момента ввода 600-метровой дороги в эксплуатацию на ней будет выполнен полный ремонт асфальтового покрытия, а также ремонт пролегающих вдоль тротуаров. По предварительным оценкам, его стоимость составит 30,9 млн рублей. Конкурс по определению подрядчика будет объявлен в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимира Осипова.

Речь идет о дамбе от пересечения с улицей Сергия Радонежского до Исторической набережной. Ремонт будет выполнен по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Магистрали в 2021 году исполняется 25 лет.

Транспортно-пешеходная дамба, ведущая к Волге, позволила поднять уровень залива в Чебоксарах. Впоследствии она была названа "Дорога к храму". Такое название дорога получила из-за продления ее к стенам Свято-Троицкого мужского монастыря.

Национальный проект "Безопасные качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, снижению смертности в ДТП (с 10,9 человека на 100 тыс. населения в 2020 году до 4 человек в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. В нацпроекте также могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.