В Советской Гавани построят больницу за 3 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края и ВЭБ реализуют проект строительства больницы за 3 млрд рублей в Советской Гавани. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"Больницу будем строить по концессионному соглашению с ВЭБом. Я в Москве провел встречу с вице-президентом ВЭБа Татьяной Мухтасаровой. Мы планируем подписать в ближайшее время соглашение с банком. [Врио губернатора Хабаровского края] Михаил Дегтярев полностью поддерживает этот проект. Строительство может обойтись примерно в 3 млрд рублей, но эти расходы оправданы, так как больница здесь давно необходима", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Строительство начнется в этом году.

Местная центральная районная больница на сегодняшний день располагается в 28 зданиях в самом городе и в соседних поселках. Некоторые были построены около 70 лет назад. Новый проект позволит не только объединить медицинские услуги в одном месте, но и повысить качество медпомощи. Построить новый корпус ЦРБ планируется в самом центре Советской Гавани - на улице Ленина, где сейчас находится административное здание медучреждения, оно пойдет под снос. Корпус будет рассчитан на 200 коек для оказания медицинской помощи различного профиля. Новую больницу укомплектуют кадрами из числа выпускников Дальневосточного государственного медицинского университета, которые обучаются по целевому направлению.

Строительство таких объектов отвечает задачам национального проекта "Здравоохранение". В регионе сейчас идет работа над еще одним проектом, который поможет улучшить оказание медпомощи в районах. Это проект строительства лечебного корпуса центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре на севере Хабаровского края - важнейшего для северных территорий края учреждения. Ввод его в эксплуатацию позволит создать на базе районной больницы межтерриториальный центр по оказанию экстренной и плановой хирургической помощи для населения Николаевского района и прилегающих районов, сообщение с которыми с Хабаровском, где сосредоточена медицинская инфраструктура, есть только по воздуху. Объект проблемный - на него не могли своевременно найти подрядчика, были ошибки в проектной документации. Сдать его должны были в прошлом году. "Корпус готов на четверть. Сдача - в 2022 году, в третьем квартале", - сказали ТАСС в министерстве строительства края.

Строительство лечебного корпуса центральной районной больницы было начато в 2018 году. Изначально были заложены средства в размере 2 млрд рублей - совокупно федеральный и краевой бюджеты. Средства выделялись по единой субсидии на формирование социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке.