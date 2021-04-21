В Северной Осетии в 2021 году высадили 45,5 тыс. деревьев рамках акции "Сад памяти"

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 апреля. /ТАСС/. Северная Осетия в 2021 году в рамках международной акции "Сад памяти" высадила 45 500 саженцев - по количеству погибших в Великой Отечественной войне жителей республики. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"Северная Осетия в 2021 году в рамках международной акции "Сад памяти" высадила 45 500 саженцев. Именно столько сыновей и дочерей Северной Осетии не вернулись с полей сражений во время Великой Отечественной войны, каждый второй житель республики погиб на фронте", - говорится в сообщении.

Лесоводы и волонтеры Северной Осетии высаживали деревья на землях лесного фонда более месяца. Началась акция 23 марта в селении Майрамадаге, а завершилась 20 апреля в Эльхотово, где ее посвятили памяти о первом Герое Советского Союза из Северной Осетии Хаджимурзе Мильдзихове. В 1942 году командир отделения 177-й отдельной разведывательной роты 163-й стрелковой дивизии 34-й армии Северо-Западного фронта, старший сержант Хаджимурза Мильдзихов, попав в засаду, в одиночку более получаса огнем из автомата сдерживал натиск крупных вражеских сил. Около 250 солдат вступили в бой с единственным советским воином, 39 из них были убиты в первые минуты боя. Всего разведчик уничтожил 108 противников.

Международная акция "Сад памяти" в Северной Осетии в этом году завершена. Но она продолжается в других регионах и продлится до 22 июня. Ее планируют завершить на территории Брестской крепости.

В 2021 году акция "Сад памяти" проводится по поручению президента Российской Федерации и имеет особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа. Именно 80 лет назад началась Великая Отечественная война.

Организаторами акции "Сад памяти" выступают "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства и Всероссийского общества охраны природы. Лесовосстановительная кампания проходит в рамках реализации национального проекта "Экология".