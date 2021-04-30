В Минобрнауки сообщили, что новые научно-образовательные центры выберут в июне

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лучшие проекты создания научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня будут названы в июне. Соответствующий конкурсный отбор объявило в пятницу Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) России, сообщила пресс-служба министерства.

"В ближайший месяц мы соберем заявки и уже в июне 2021 года объявим пять победителей. НОЦ - это новый качественный уровень взаимодействия основных участников научно-технологического развития - университетов, научных институтов, бизнеса и самое главное - самих регионов", - сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков, слова которого приводит пресс-служба.

По словам министра, для решения задач мирового уровня важно иметь соответствующие компетенции, поэтому к работе НОЦ должны подключаться крупные компании. "Бизнес понимает, как превратить идею в технологию или продукт, знает зарубежные и российские рынки. В этом смысле мы рассматриваем компании как драйвер внутри НОЦ", - считает Фальков.

По словам министра, в регионах, где уже функционируют центры, наблюдается более тесная связь научно-образовательных организаций с бизнесом. При этом каждый регион имеет свои преимущества, поэтому единой модели развития не существует, "каждый НОЦ уникален", добавил Фальков.

Согласно нацпроекту "Наука", в России будет создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач. В 2019 году объявлено о создании первых пяти НОЦ, в 2020 было отобрано еще пять, три из которых - межрегиональные.

Научно-образовательные центры функционируют в 10 регионах страны.