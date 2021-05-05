Поселки под Калининградом обеспечат качественной водой до конца 2021 года

ТАСС, 5 мая. Реконструкцию сетей водоснабжения со строительством крупных объектов по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология" завершат до конца 2021 года в поселках Нивенское и Васильково Калининградской области. В результате тысячи жителей этих населенных пунктов будут обеспечены качественной питьевой водой, сообщила в среду пресс-служба губернатора области Антона Алиханова по итогам его встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

"Ряд мероприятий запланирован в рамках программы "Чистая вода". В частности, в поселке Нивенское Багратионовского городского округа завершается реконструкция сетей водоснабжения со строительством водонасосной станции, станции саночистки и станции обезжелезивания. Проект позволит обеспечить качественной питьевой водой более тысячи жителей поселка", - говорится в сообщении.

Также начата реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в поселке Васильково Гурьевского городского округа. Сейчас на строительной площадке демонтированы приемная камера, иловая площадка, резервуар промывной воды, канализационный трубопровод, кабельные линии и опоры освещения. Планируется, что первая очередь объекта производительностью 1,5 тыс. кубометров в сутки будет сдана до конца 2021 года. В результате население поселков Васильково и Малое Исаково сможет получать более качественную услугу водоотведения. Снизится объем неочищенных стоков, впадающих в ручей Гагаринский. Также увеличение мощности очистных сооружений расширит возможность подключать строящиеся объекты к системе центрального водоотведения.

До 2024 года на ремонт и модернизацию систем водоснабжения в Калининградской области в рамках проекта "Чистая вода" будет направлено более 900 млн рублей. Региональные власти ставят перед собой задачу увеличить долю городского населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем водоснабжения, с 94% в 2019 году до 99% в 2024 году.

Как сообщил на встрече Алиханов, за прошлый год в регионе построено более 1 млн кв. м. жилья. В 2021 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" будет благоустроено 32 общественные территории. По информации Калининградстата, в 2020 году объем жилищного строительства вырос в регионе на 10,8% - до 1,173 млн кв. м. Введено в строй 2 947 жилых домов, или 16,6 тыс. квартир. В 2019 году объем жилищного строительства увеличился в области на 6% - до 973 тыс. кв. м.