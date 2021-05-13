Два новых региональных сосудистых медцентра откроются в Волгоградской области до 2023 года

ВОЛГОГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Дополнительно два новых региональных сосудистых центра на базе крупнейших медицинских учреждений в рамках нацпроекта "Здравоохранение" появятся в Волгоградской области до конца 2022 года, заявил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в областную больницу № 1 в четверг.

Бочаров ознакомился с работой приемного отделения, размещенного в отремонтированном хирургическом корпусе, операционного блока, а также регионального сосудистого центра (РСЦ), открывшегося на базе Волгоградской областной больницы № 1 в декабре 2020 года. Помощь в этом центре получили уже 470 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"Мы проводим модернизацию всей системы оказания медпомощи в областной клинической больнице № 1, и все работы выполнены на высоком уровне. На ее территории создан региональный сосудистый центр - третий в регионе. Сегодня принято решение, что таких центров будет пять: РСЦ также будут открыты в больнице имени С. З. Фишера в Волжском, в 15-й больнице Волгограда. Это полностью закроет потребности Волгоградской области по этому направлению", - сказал губернатор.

В пресс-службе обладминистрации ТАСС уточнили, что в больнице имени Фишера сосудистый центр откроется уже летом, в больнице № 15 - в 2022 году. Это станет возможным благодаря реализации регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

Новые центры, как и предыдущие, укомплектуют современным высокотехнологичным оборудованием. Планируется, в частности, закупка ангиографических комплексов, роботизированной техники для реабилитации пациентов, систем ультразвуковой визуализации, функциональных кроватей с возможностью быстрой доставки больных в палату интенсивной терапии, навигационного хирургического оборудования для высокотехнологичных вмешательств на головном мозге, добавили в пресс-службе обладминистрации.