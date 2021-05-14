В Вологодской области по нацпроекту отремонтируют свыше 400 км дорог

ТАСС, 14 мая. Свыше 400 км автодорог Вологодской области отремонтируют в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Стоимость работ превышает показатель предыдущего года почти в полтора раза, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Всего в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 404 км автодорог: 379 км региональных дорог и 25 км муниципальной дорожной сети. Общая стоимость работ составит порядка 8,1 млрд рублей - это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Работы запланированы на 53 объектах - это автодороги Тотьма - Никольск, Сокол - Харовск - Вожега, Лентьево - Бабаево - Борисово-Судское, Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов, Грязовец - Вохтога, Вологда - Ростилово и другие. Также большое внимание будет уделено городским агломерациям: 20 участков улиц будут отремонтированы в Вологде, 10 улиц в Череповце и две дороги в Череповецком районе.

По подсчетам специалистов, в этом году только для ремонтов на региональной и муниципальной сети дорог потребуется не менее 900 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, еще 700 тыс. тонн нужно будет произвести для ремонта на федеральных трассах, поэтому специализированные заводы приступили к работе с начала дорожно-строительного сезона. Из 25 предприятий в настоящее время запущены 16. Оставшиеся девять приступят к работе в ближайшее время.

Национальный проект "Безопасные качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году), снижению смертности в ДТП (с 10,9 человека на 100 тыс. населения в 2020 году до 4 человек в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. Также в нацпроекте могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.