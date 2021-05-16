В РАН считают, что научно-образовательных центров в РФ должно быть больше 15

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая. /ТАСС/. Число научно-образовательных центров (НОЦ), создаваемых в РФ в рамках нацпроекта "Наука и университеты", должно быть больше запланированных 15, по их организации есть много интересных проектов. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в кулуарах форума "Молодежь и наука".

Согласно нацпроекту "Наука" (с 2021 года "Наука и университеты"), в России будет создано 15 НОЦ мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач. Сегодня созданы 10 таких центров, в июне на конкурсной основе должны быть выбраны еще пять.

"У нас по нацпроекту 15 [НОЦ] должно быть организовано, я считаю, что должно быть больше. Теперь есть уже, на самом деле, есть целый список желающих. <...> [Например], если губернатор активно ратует и хочет сделать НОЦ, я думаю, что надо пойти навстречу и дать ему возможность [создать его]", - сказал Сергеев.

В частности, по его словам, хорошо было бы создать НОЦ в Крыму. "Там очень много взаимодополняющих направлений. Это, с одной стороны, сельское хозяйство, которое развивается, и туризм - это тоже научное инновационное направление. И, с другой стороны, морские дела, которые есть в Севастополе", - отметил глава РАН.

Ротация НОЦ

Он также поддержал идею ротации научно-образовательных центров (НОЦ).

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что планируется с 2023 года ежегодно проводить ротацию НОЦ, исключая самые слабые и принимая на их место наиболее продуктивные центры из числа региональных научных центров.

"Сейчас время еще должно пройти, чтобы понять, идет дело или нет, но, я думаю, что ротация всегда дело полезное. <...> Конечно есть обиженные, с другой стороны, есть и те, которых это подстегивает", - сказал Сергеев.