В Самарской области началось движение по мосту через реку Сок, построенному по нацпроекту

САМАРА, 18 мая. /ТАСС/. Мост через реку Сок в Самарской области, который строился по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги", введен в эксплуатацию. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров в послании жителям Самарской области и депутатам Самарской губернской думы, которое транслировалось онлайн.

"Вот только сегодня открылся новый мостовой переход через реку Сок, строительство которого мы начали меньше двух лет назад и идем с опережением графика на 1,5 года", - сказал Азаров.

Глава региона отметил в своем послании, что за последние три года было построено и отремонтировано более 1,2 тыс. км дорог регионального и местного значения. В сельских районах области были реконструированы и капитально отремонтированы 16 мостов.

Как сообщал ТАСС, контракт на реконструкцию мостового перехода через реку Сок был заключен в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом Владимиром Путиным.

На первом этапе работ велось строительство нового моста через Сок длиной более 306,7 м и подходов к нему длиной более 2 км. На втором этапе специалисты ремонтируют существующий мост и реконструируют подъездные пути. Работы проходят параллельно. После реконструкции транспортные потоки на выезд и въезд перераспределят между новым и старым мостом, будут организованы четыре полосы для движения.