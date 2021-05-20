Неверов призвал муниципалитеты использовать возможности нацпроекта по внутреннему туризму

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Национальный проект по развитию внутреннего туризма предоставляет окно возможностей для муниципалитетов, которое необходимо использовать. Об этом заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в четверг в ходе собрания Общероссийского конгресса муниципальных образований, посвященного 15-летию системы региональных советов муниципальных образований.

"Новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" - серьезное окно возможностей, которое на муниципальном уровне необходимо использовать по максимуму", - подчеркнул Неверов.

По его словам, в рамках участия в нацпроекте необходимо уделить особое внимание межмуниципальному взаимодействию и сотрудничеству. "Национальным проектом предусмотрено создание туристических мастер-планов именно целых территорий, а не отдельных кластеров. То есть это может быть курорт, который благоустроят не в рамках одного муниципалитета или региона, а в рамках нескольких", - отметил Неверов.

По его словам, сегодня спрос на внутренний туризм сильно превышает предложение: граждане России хотят посетить разные регионы страны, но иногда им "просто негде остановиться, нет хороших гостевых домов и отелей, кафе".