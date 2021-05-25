В Нижегородской области отремонтируют более 50 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Более 50 километров автомобильных дорог, ведущих к больницам и поликлиникам Нижегородской области, отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Суммарная протяженность участков ремонтируемых в 2021 году дорог, ведущих к нижегородским учреждениям здравоохранения, превысит 57 км. При определении участков дорог для приоритетного ремонта особое значение имеет наличие социальных учреждений - школ и больниц. От качества дорожного покрытия напрямую зависит как время доставки в медицинское учреждение, так и комфорт врачей и пациентов", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что шесть таких участков находится на территории районов Нижегородской области. В частности, они ведут к Кстовской, Ветлужской и Уренской центральным районным больницам. В областном центре благодаря нацпроекту отремонтируют 10 участков дорог, которые являются основными подъездными путями к городской клинической больнице №13, Институту педиатрии ПИМУ, Университетской клинике ПИМУ Минздрава России, больницам №47, 28, 12, 17, роддому №1, нижегородской областной клинической больнице им. Семашко и онкологическому центру.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.