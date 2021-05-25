Нацпроект по жилью стал самым упоминаемым в СМИ в апреле 2021 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым в СМИ в апреле 2021 года. Количество сообщений по "жилищному" нацпроекту, который месяцем ранее также занимал первую строчку рейтинга, в марте составило 69,869 тыс., на втором месте, как и месяцем ранее, - нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (35,065 тыс. сообщений). Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном для ТАСС.

Нацпроект "Образование", по итогам апреля стал третьим с результатом 23,369 тыс. сообщений в СМИ.

Количество сообщений о нацпроектах "Демография", "Экология", Здравоохранение", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составило от 10,5 тыс. до более чем 22 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено нацпроекту "Демография" (четвертое место в рейтинге по итогам апреля) - 22,563 тыс.

Нацпроект по цифровой экономике упоминался в 8,6 тыс. сообщений, по производительности труда - в 6,6 тыс. сообщений, по экспорту - в 4,3 тыс. Количество сообщений по нацпроекту "Наука" составило 2,4 тыс., а по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - в 1,3 тыс.

При этом нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым во всех трех видах СМИ: телевизионных (25,3% от общего числа сообщений о нацпроектах), печатных (33,1%) и электронных (30,7%). На втором месте во всех видах СМИ - нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": 20,1%, 12,8%, 15,5% в ТВ-СМИ, печатных и электронных СМИ соответственно. На третьем месте в печатных СМИ и телевизионных СМИ - нацпроект "Демография" (12,3% и 10,8% соответственно), в электронных СМИ - "Образование" - 10,3%.

По данным "Медиалогии", "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" оказался аутсайдером по упоминаниям во всех категориях СМИ: на телевидении сообщения об этом нацпроекте составили 0,4%, в печатных СМИ - 0,5%, в интернете - 0,6%.