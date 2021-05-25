Власти Вологды выделили более 500 млн рублей на ремонт 20 участков дорог в 2021 году

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Вологды планируют в этом году отремонтировать 20 участков дорог стоимостью более 500 млн рублей в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов на XII Международном форуме "Экология".

"За счет федеральной программы, которая у нас появилась - это "Безопасные и качественные автомобильные дороги", мы ремонтируем 20 участков дорог - более 500 млн рублей. Цифра для нашего города очень серьезная, а также за счет дорожного фонда порядка 20 км дорог мы в этом году планируем отремонтировать", - сказал он ТАСС.

По словам Воропанова, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" к 2023 году планируется привести в нормативное состояние 85% дорог. В рамках нацпроекта планируется создать новые пешеходные переходы, освящение улиц, а также расширить перекрестки для уменьшения пробок.

"Мы подходим комплексно, стараемся не только менять верхний слой дорог, но сначала смотрим все инженерные сети, которые необходимо под дорогами поменять: это и теплоснабжение, и сети водоснабжения и водоотведения", - добавил мэр Вологды.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".