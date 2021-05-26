Около 17 млн рублей взыскали в бюджет Смоленской области с подрядчика за срыв сдачи ФАП

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Поставщик, сорвавший в 2020 году сроки сдачи фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые возводились в Смоленской области по нацпроекту "Здравоохранение", выплатил в бюджет региона неустойку в сумме порядка 17 млн рублей. На данный момент строительство всех 49 ФАП завершено, сообщил в среду губернатор Алексей Островский, выступая в областной думе с отчетом о работе за прошедший год.

"Процесс поставки ФАП не был осуществлен в связи с выявленными в процессе экспертизы несоответствиями контракту. <...> На сегодняшний день компания уже устранила все замечания и буквально на днях был принят последний ФАП. В связи с неисполнением условий контракта с поставщика в рамках банковской гарантии была взыскана неустойка в размере порядка 17 млн рублей - данные денежные средства направили в областной бюджет", - сказал Островский.

Как сообщалось, в 2020 году в регионе в рамках нацпроекта "Здравоохранение" планировали провести замену 49 ФАП, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса или реконструкции. Они являются структурными подразделениями 23 центральных районных больниц. На реализацию программы было выделено свыше 228,4 млн рублей из средств федерального бюджета, а также 33 млн рублей - из областного. Процедура сдачи ФАП в эксплуатацию не была выполнена из-за того, что компания-поставщик не устранила выявленные несоответствия госконтракту и не завершила все этапы работ до конца 2020 года.

Из-за того, что работы не были выполнены в срок, федеральная часть финансирования была отозвана. 228 млн рублей вернули региону для завершения строительства в марте 2021 год.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.