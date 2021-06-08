В Севастополе к июлю сформируют план работы по нацпроекту в сфере туризма

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. План мероприятий, которые будут реализованы в Севастополе по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", разработают до конца июня, сообщили во вторник ТАСС в городском правительстве.

"В рамках национального проекта стоит задача по созданию комфортной туристической инфраструктуры и формированию туристической индустрии под девизом "Открой для себя Россию". Преимущества такого подхода особенно ощутимы в наше время, когда внутренний туризм становится все более важной частью российской экономики. <…> Мероприятия по данному национальному проекту в паспортах региональных проектов будут определены до конца полугодия", - говорится в ответе на официальный запрос ТАСС.

Отмечается, что нацпроект очень важен для Севастополя. Ожидается, что он даст стимул для развития не только туристической сферы, но и смежных отраслей.

В правительстве добавили, что в Севастополе уже реализуются масштабные туристические проекты: Балаклавский туристический кластер (в который должна войти яхтенная марина), парк живой истории "Федюхины высоты", "Терруар Севастополь". В рамках еще одного ключевого для города проекта Большая севастопольская тропа в этом году запущено новое направление - веломаршрут, подходящий "для любителей велопрогулок, велопоходов, а также для кросс-кантри". Его протяженность 21,4 км, из которых 6,5 км - асфальтового покрытия, 2,7 км - улучшенного грунтового покрытия, 3,9 км каменистого грунта и 8,3 км глинистого грунта. На протяжении всего маршрута установлены знаки навигации.

В этом году город ожидает рекордного турпотока - около 600 тыс. туристов (тех, кто остается в городе как минимум с одной ночевкой), а также около 3 млн экскурсантов, которые приезжают на один день. Как уточняется в ответе на запрос ТАСС, туристический сезон начался в городе с майских праздников, средняя загрузка средств размещения в эти дни составила 95%, турпоток превысил 50 тыс. человек, музейные учреждения посетили более 160 тыс. человек.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. На реализацию нового нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд - из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры.