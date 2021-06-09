Производство морского огурца на Сахалине вышло на международный рынок

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Сахалинский производитель кукумарии (морского огурца) благодаря государственным мерам поддержки начал экспортировать продукцию в Южную Корею и Китай. В дальнейшем планируется открыть собственный кулинарный цех и выйти на круглогодичное производство, сообщили в среду журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Сахалинскому производителю кукумарии помогли выйти на зарубежный рынок. Морской деликатес, известный как морской огурец, насыщен полезными веществами и микроэлементами. С помощью регионального центра поддержки экспорта сахалинская продукция завоевала популярность в Китае и Южной Корее", - рассказали в пресс-службе.

По данным областных властей, производить кукумарию достаточно сложно. Сначала свежевыловленный в Анивском заливе (юг Сахалина) морской огурец попадает в цех, расположенный у береговой линии. Здесь добытые морепродукты вручную перерабатывают, варят и сушат. Технология позволяет иглокожим не испортиться в пути. В ближайшее время планируется открыть собственный кулинарный цех и выйти на круглогодичное производство деликатесов, а также расширить зарубежные рынки сбыта и ассортимент производимой морепродукции.

Специалисты центра "Мой бизнес" помогли производителю заключить экспортный контракт, с нуля разработали сайт на иностранном языке и полиграфическую продукцию. Найти новых клиентов планируется на международных выставках.

Развитие малого и среднего бизнеса, в том числе эффективность институтов поддержки экспорта, напрямую влияют на инвестиционную привлекательность Сахалинской области. Результат отражается в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В этом году по этому показателю островная область заняла восьмую строку среди всех субъектов РФ и первую среди регионов ДФО.

Центр "Мой бизнес" создан в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Начинающим и действующим бизнесменам доступны таким образом более 400 бесплатных услуг. В центре предприниматели могут получить услуги МФЦ, проконсультироваться со специалистами институтов развития бизнеса, провести встречу с деловыми партнерами и представителями органов власти.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2030 годы, он включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".