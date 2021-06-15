Участниками форума "Производительность 360" в Нижнем Новгороде станут более тысячи человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Более одной тыс. специалистов в области повышения производительности труда со всей России примут участие в третьем федеральном форуме "Производительность 360". Он проходит в Нижнем Новгороде с 15 по 16 июня. Об этом во вторник сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Третий федеральный форум "Производительность 360" стартовал на Нижегородской ярмарке в Нижнем Новгороде. Участие в мероприятиях форума примет более 1 000 представителей предприятий и специалистов в области повышения производительности труда из разных регионов России", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Глеба Никитина, в течение двух дней на площадке обсудят вопросы повышения производительности и реализации нацпроекта "Производительность труда". "Федеральный форум "Производительность 360" проходит в Нижегородской области уже в третий раз. В 2021 году на мероприятии соберется более 80 экспертов из разных регионов России, которые обсудят наиболее острые вопросы развития экономики страны", - приводит слова Глеба Никитина пресс-служба.

В первый день форума у участников запланировано посещение предприятий, внедряющих инструменты и методики бережливого производства. Также им будет доступно обучение в Фабрике офисных процессов, которая позволит в игровом формате научиться выявлять и устранять потери в офисе, и тренинги "Система управления эффективностью" и "Управление изменениями".

Ключевым событием форума станет пленарное заседание. Оно пройдет во второй день и будет посвящено реализации национального проекта и его развитию. В частности, эксперты обсудят основные шаги по дальнейшему созданию условий для повышения производительности труда и повышения конкурентоспособности российских предприятий в условиях глобальных вызовов. Планируют, что участие в работе форума примет в том числе министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Регион - лидер

Глеб Никитин отметил, что в регионе еще в 2017 году утвердили приоритетную программу "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Тогда ее участниками в пилотном режиме стали 16 предприятий. Сейчас благодаря нацпроекту повышением производительности в регионе занимается более 140 компаний из различных сфер.

Как рассказал журналистам генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон, сейчас Нижегородская область является одним из лидеров по реализации национального проекта. "Традиционно регион является лидером. Регион был одним из первых, кто вообще стартовал в этом проекте. <...> Естественно, это все делает регион одним из лидеров с точки зрения общего количества предприятий. <…> В этой связи мы хотим пожелать региону держать темп, также внимательно относиться к экономике, к социальным вопросам и максимально эффективно применять эти инструменты бережливого производства, развивать свой региональный центр компетенций", - сказал Соломон.

О форуме

Организаторами форума "Производительность 360" выступают Министерство экономического развития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области. Он проходит в Нижнем Новгороде 15 и 16 июня. Помимо деловой части, в рамках форума состоится церемония награждения победителей федерального конкурса лучших практик. В 2021 году в нем будут представлены две номинации: "Лучшая практика повышения производительности труда" и "Лучшее предложение по улучшению".

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта - обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.