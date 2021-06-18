Кузбасский НОЦ откроет представительство в Китае

КЕМЕРОВО, 18 июня. /ТАСС/. Научно-образовательный центр "Кузбасс" откроет представительство в городе Чунцин Китайской народной республики. Партнерство позволит впервые в регионе получать двойные дипломы, сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

"Соглашение о создании Представительства научно-образовательного центра "Кузбасс" в Китае на базе организации "BTIT" заключено для развития сотрудничества участников научно-образовательного центра мирового уровня "Кузбасс" с китайскими партнерами в сфере образования, науки и инновационных технологий", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кузбасский НОЦ подписал соглашение с Чунцинским университетом искусств и науки "ЧУИН". Партнерство с китайским университетом и компанией Tommy ("Beijing Tommy International Technology Co.,Ltd") предполагает проведение совместных образовательных программ, академический обмен педагогами, стажировки.

"Впервые предполагается реализация двойного диплома, это схема два плюс два, то есть два года обучения там и два здесь, на базе КузГТУ по программам, связанным с робототехникой, инновационным машиностроением", - пояснила ТАСС министр науки и высшего образования региона Ирина Ганиева.

Кузбасс в 2019 году вошел в число пяти пилотных регионов РФ, где по нацпроекту "Наука" были созданы научно-образовательные центры мирового уровня. НОЦ "Кузбасс" объединяет на своей площадке более 12 инновационных направлений прикладных научных разработок, они связаны с угольной промышленностью, металлургией, экологией, сельским хозяйством, здравоохранением, цифровизацией.