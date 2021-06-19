Более 330 млн рублей направят на ремонт и строительство ульяновских больниц до конца года

УЛЬЯНОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Власти Ульяновской области направят на ремонт и строительство медицинских учреждений в этом году 330 млн рублей, третья часть суммы будет потрачена на возведение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах. Об этом сообщила ТАСС и.о. министра здравоохранения региона Анна Минаева.

"В 2021 году на ремонт и строительство медицинских учреждений предусмотрено более 330 млн рублей, в том числе в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области" (входит в нацпроект "Здравоохранение") - 108,3 млн рублей. По этой программе планируется построить в селах региона 15 новых ФАПов. Запланированы масштабные ремонты как в областном центре, так и в селах", - сказала собеседница агентства.

Минаева уточнила, что в планах этого года завершить ремонт в поликлинике № 5 детской городской больницы на площади Горького в Ульяновске, детской поликлинике № 1 городской больницы № 1 на проспекте Авиастроителей в Ульяновске, детской поликлинике Тиинской участковой больницы и ФАПе в селе Абдреево Новомалыклинского района. "Завершится ремонт инженерных сетей в Новоульяновской городской больнице и кровли в Барышской [районной] больнице. Будет проведен ремонт в помещениях стационара областного противотуберкулезного диспансера на улице Металлистов в [Ульяновске], поликлинике Майнской [районной] больницы, пищеблоке и детском отделении Сурской [районной] больницы, подразделениях Новоспасской больницы", - пояснила она.

И.о. министра добавила, что будет обновлен фельдшерско-акушерский пункт в поселке Первомайский Чердаклинского района Ульяновской области. Кроме того, продолжится ремонт лечебного корпуса онкодиспансера в подразделении села Солдатская Ташла по трехлетнему контракту 2020-2022 годов. Начнутся работы в лечебном корпусе Новомалыклинской районной больницы и поликлинике Кузоватовской районной больницы, поликлинике Радищевской районной больницы и ряде других объектов.

По ее словам, в 2022 году ремонтные работы будут продолжены в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". На эти цели предусмотрено более 200 млн рублей.

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.