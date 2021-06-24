Росатом поможет Чувашии внедрить бережливое производство

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" намерена реализовать в органах исполнительной власти Чувашии проект "Эффективный регион" с целью внедрения бережливого производства и повышения производительности труда. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Глава Чувашской Республики Олег Николаев обсудил с представителями госкорпорации "Росатом" вопросы внедрения и реализации бережливых технологий в органах исполнительной власти Чувашской Республики. Руководитель региона отметил свою заинтересованность в построении в республике функционирующей системы постоянного улучшения процессов государственных и частных структур", - отметили в пресс-службе.

В республике планируется внедрить лучший опыт по оптимизации рабочих процессов, чтобы повысить качество предоставляемых населению услуг, сформировать культуру бережливого производства, снизить издержки и повысить производительность труда. На сегодня в Чувашии уже сформирован пакет из 52 проектов. В республиканских органах исполнительной власти и подведомственных учреждениях запущены процессы оптимизации по шести проектам. Готовы к запуску еще девять проектов.

Руководитель объединенного проектного офиса госкорпорации "Росатом" и правительства Нижегородской области по развитию производственных систем и внедрению бережливых технологий Алексей Мещеряков, слова которого приводит пресс-служба администрации главы республики, отметил, что это хорошее начало совместной работы.

"Эффективный регион" - проект госкорпорации "Росатом", направленный на оптимизацию и улучшение процессов в любых сферах жизнедеятельности регионов страны с использованием методов и инструментов бережливого производства. Проект реализуется с 2017 года в ряде регионов.