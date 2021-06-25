Первый комплекс по переработке шишки сосны запустят в 2021 году в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Первый Комплекс по переработке сосновой шишки для получения семян запустят до конца года в Котовском лесничестве Волгоградской области в рамках национального проекта "Экология", сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе обладминистрации.

"По информации облкомприроды, оборудование по переработке сосновой шишки приобретено в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", на эти цели направлено 3,2 млн рублей. Новый комплекс, который заработает уже в этом году, станет первым в Волгоградской области и позволит значительно увеличить количество семян сосны и площади посева деревьев хвойных пород", - сказали в пресс-службе.

В Котовском лесничестве уже начался монтаж оборудования, включающего шишкосушилку, барабан для извлечения семян, воздушно-гравитационный сепаратор и обескрыливатель для семян сосны. Оборудование по переработке шишки позволит ежегодно получать до 400 кг высококачественных семян, которые обеспечат высадку сеянцев сосны на площади более 500 га.

"Сосна - одна из лесообразующих пород на территории волгоградского региона. Хвойные насаждения занимают более 10% общей площади лесного фонда и составляют 72 тыс. га. Для комплексного решения задач по лесовосстановлению в регионе создана сеть из 11 лесных питомников общей площадью 120 га. За последние три года уровень обеспеченности лесничеств собственным посадочным материалом вырос вдвое - с 37 до 74%. До 2024 года этот показатель планируется довести до 100%", - уточнили в пресс-службе.

Полный переход на собственный посадочный материал - одна из задач, которую регион решает в рамках реализации проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Это позволит ежегодно увеличивать площади посадки и посева леса. Если в 2018 году в области было высажено 1,1 тыс. га леса, то в 2021 году этот показатель уже превысил 1,5 тыс. га. К 2023 году площадь посадки планируется увеличить до 1,7 тыс. га, добавили в пресс-службе обладминистрации.