Цифровой профиль туриста планируют создать в Чувашии с помощью Сбербанка

ТАСС, 30 июня. Сбербанк поможет Чувашии в создании цифрового профиля туриста. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

Чувашия была выбрана одним из шести регионов для того, чтобы опробовать подходы для реализации стратегии цифровой трансформации государственного управления. Это направление работы входит в нацпроект "Цифровая экономика".

"На Чебоксарском экономическом форуме было подписано соглашение со Сбербанком по развитию регионального туризма. Здесь больше всего нас интересует тема, связанная с доступом к системе аналитики данных Сбербанка, так как он является, наверное, самым крупным хабом данных. Соответственно, у них есть информация, а нам нужно также составить цифровой профиль туриста, который приезжает", - сказал собеседник агентства.

Краснов уточнил, что предполагается узнать, какие объекты посещают туристы в Чувашии, сколько денег тратят, какой их цифровой след. Кроме того, для властей республики представляет интерес, откуда едут гости и на каком виде транспорта.

"Имея доступ к этой системе, мы сможем уже передать данные для своего туристического портала, который сейчас разрабатывается, с тем чтобы опять же направлять туристические потоки в наиболее интересные для нас с точки зрения экономики направления. Это чистые данные, на основе которых можно принимать решения", - пояснил министр.