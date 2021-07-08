Средств бюджета Новосибирска хватает на ремонт 5-6% дорог при необходимых 10%

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Средств бюджета Новосибирска, где остро стоит проблема плохого состояния автомобильных дорог, с учетом отчислений по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) хватает на ремонт около 800 тыс. кв. м дорог в год, что составляет 5-6% от общей площади при необходимых 10%. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии заксобрания региона.

"В последнее время у нас хватает общих средств для ремонта дорог не более чем 800 тыс. кв. м в год, с учетом программ БКАД. Это 5-6% от общей площади дорог Новосибирска, меньше необходимого норматива. Необходимо 10%", - сказал он.

Мэр отметил, что в области ежегодно собирают 1,8 млрд рублей транспортного налога и предложил пересмотреть условия его распределения муниципалитетам, так как город в настоящее время получает недостаточные 20%. Со своей стороны для повышения качества работ и износостойкости участков специалисты мэрии начали применять в работе новые технологии, в том числе литой асфальтовый бетон, новое оборудование для изготовления асфальтобетонной смеси из битума и отработанного асфальта.

Анатолий Локоть отметил, что с 2017 по 2020 год в Новосибирске было отремонтировано по нацпроекту БКАД 164 объекта и, по оценке федеральных учреждений, город "хорошо справляется" с задачей. На 2021 год запланирован ремонт 31 объекта, или 800 тыс. кв. м, на что будет направлено 2,8 млрд рублей. Однако лишь 60% городских дорог в настоящее время соответствует установленным нормативам.

Также Анатолий Локоть отметил, что в мэрии внимательно следят за состоянием отремонтированных дорог, на контроле находятся 114 объектов общей площадью 2,2 млн кв. м. В ходе проверок весной этого года было выдано 263 замечания, из которых 224 уже устранены. Часть из них устранена не за счет гарантийных обязательств подрядчиков, а за счет бюджета города - это касается тех случаев, когда "организации перестали существовать".

Локоть подчеркнул, что не все объекты возможно отремонтировать за счет нацпроекта, в мэрии выделили 85 таких участков с наиболее серьезными повреждениями, на которые намерены направить дополнительные 278 млн рублей от областного бюджета. При этом в ремонте также нуждаются пешеходные дорожки и около 250 км ливневой канализации.

О ситуации с дорогами

В конце марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал состояние дорог в областном центре и потребовал приступить к ямочному ремонту. По его словам, в городе самое время объявлять режим повышенной готовности - "по состоянию дорог". Новосибирские власти приняли решение направить дополнительные 278 млн рублей для ремонта дорог в городе при условии принятия системных решений в управлении дорожной отраслью. В мае начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов написал заявление об увольнении с должности после критики состояния дорог в городе.