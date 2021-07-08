Более 20 пространств планируют благоустроить на Ставрополье до конца лета

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Более 20 общественных пространств в 19 муниципалитетах Ставропольского края планируют благоустроить до конца лета в рамках регионального проекта "Формирование современной комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом журналистам в четверг сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа.

"На сегодняшний день средний показатель готовности объектов благоустройства в регионе составляет более 70%. Надеемся, что к концу августа жители 19 муниципальных образований получат 21 благоустроенную территорию. Общая сумма выделенных средств составляет порядка 1 млрд рублей. Из них 850 млн рублей - федеральные средства, 111 млн рублей - краевые", - пояснил Штепа.

Он уточнил, что уже полностью завершено благоустройство Лазаревского сквера и сквера Л. Н. Толстого в Пятигорске, а готовность работ по благоустройству Приозерного сквера в Ессентуках, Привокзальной площади в Минераловодском округе и парковой зоны в Левокумском округе составляет около 93-97%. Министр также отметил, что Ставропольский край направил обращение в Минстрой РФ об увеличении финансирования на строительство объектов по нацпроекту в этом году.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.