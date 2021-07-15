Счетная палата проверила реализацию нацпроекта "Культура" в 2019-2020 годах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Все показатели нацпроекта "Культура" в 2019-2020 годах были в основном достигнуты, регионы получили из федерального бюджета около 27 млрд рублей, которые были практически полностью освоены. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

"В 2019-2020 годах регионам из федерального бюджета, в том числе в рамках НП "Культура", выделено почти 27 млрд рублей, которые были практически полностью освоены. Все показатели и результаты национального проекта в основном достигнуты", - говорится в документе.

Как уточняется в отчете, нацпроект "Культура" не предусматривает мероприятия по модернизации муниципальных музеев, при этом 4,1 тыс. таких зданий требуют капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии.

Также актуальной является проблема нехватки помещений для детских школ искусств. Почти 18% зданий нуждаются в капитальном ремонте, в сельской местности около 19%. "Большое количество школ искусств (почти 30%) имеют слабую техническую базу и нуждаются в дальнейшем существенном обновлении парка музыкальных инструментов и оборудования, а также библиотечных фондов", - отмечается в документе.

Капитального ремонта также требуют 28% зданий стационарных цирков (79 единиц из 280), в аварийном состоянии находятся 1,4% (четыре единицы), из общего количества зоопарков (1 659 единиц) в капитальном ремонте нуждаются 7,3% (121 единица), в аварийном состоянии находятся 1,4% (23 единицы).

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 136,4 млрд рублей (из федерального - 123,1 млрд рублей).