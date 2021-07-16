Более 40 км дорог отремонтируют на Ямале до конца года по дорожному нацпроекту

ТАСС, 16 июля. Дорожные службы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отремонтируют в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" 46 км окружных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по итогам заседания под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в котором принял участие глава округа.

"В рамках национального проекта в этом году планируется привести в нормативное состояние 46 км дорог. Большая часть - на региональной трассе. Основные работы идут на нескольких участках двух автомобильных дорог: подъезд к Ноябрьску и Пуровск - Коротчаево", - говорится в сообщении.

Также сейчас проводится капитальный ремонт автодороги Лабытнанги - Харп и идут работы внутри Салехардской городской агломерации, добавили в пресс-службе.

Кроме того, продолжаются дорожные работы по окружным программам. Например, на участке дороги от Коротчаево до Нового Уренгоя в 2020 году было отремонтировано 22 км, в этом предстоит ремонт еще 23 км.

В пресс-службе добавили, что в регионе исполняются меры по повышению безопасности дорожного движения. Так, в первом полугодии число ДТП сократилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более чем на треть снизилось число погибших. Для контроля за соблюдением правил и скоростного режима на дорогах округа развернуты 134 камеры видеофиксации нарушений, отметили в пресс-службе.