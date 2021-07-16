Воткинску дополнительно выделили 150 млн рублей на ремонт 11 дорог

ИЖЕВСК, 16 июля. /ТАСС/. Дополнительное финансирование в размере 150 млн рублей выделено на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Воткинске в Удмуртской Республике. Об этом в пятницу сообщается "ВКонтакте" на странице сообщества национального проекта "Безопасные качественные дороги", посвященное его реализации в Удмуртии.

С 2017 года на приведение дорожной сети Воткинска в нормативное состояние выделено свыше 345 млн рублей. За этот период отремонтировано 23,289 км дорог. Так, например, в прошлом году было выделено почти 178 млн рублей, за счет которых отремонтировано 18 дорог общей протяженностью 12,3 км, в том числе тротуаров - 5,84 км. Тем не менее, процент нормативного состояния сети городских дорог один из самых низких - 21,6%.

"11 дорог в Воткинске будет отремонтированы за счет дополнительного финансирования в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России", - приводятся в сообщении слова главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

По данным пресс-службы, на выделенные деньги в Воткинске отремонтируют 11 дорог общей протяженностью более 6 км, обновят тротуары на пяти улицах, а также сделают ливневую канализацию протяженностью 1,6 км.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента РФ Владимира Путина о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".

При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году), снижению смертности в ДТП (с 10,9 человека на 100 тыс. населения в 2020 году до четырех человек в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. Также в нацпроекте могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.