В Якутии открыли первый в России дом-интернат социального обслуживания нового типа

ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Якутии открыли во вторник в селе Сосновка дом-интернат социального обслуживания, построенный в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Якутии введен первый в стране дом-интернат социального обслуживания нового типа", - говорится в сообщении.

Общая площадь здания превышает 4,6 тыс. кв. м. В здании разместились приемно-карантинное отделение, столовая, лечебно-трудовые мастерские, помещения медицинского обслуживания, специализированные спальные комнаты. Оборудована библиотека с читальным залом, сенсорная комната, компьютерный класс, имеется зрительный зал на 100 мест. В здании оборудована парикмахерская, стоматологический кабинет, зал для занятий лечебной физической культурой (ЛФК), комната психолога, класс для рисования и кабинет для проведения учебно-игровых занятий.

"Этот объект даст старт строительству современных домов-интернатов социального обслуживания по всей стране. Строительство объекта было начато в 2019 году, и строителям удалось ввести его с опережением графика. Уверена, что ввод нового современного социального учреждения задаст высокий стандарт предоставления социальных услуг в республике", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной.

Строительство трехэтажного здания шло в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Как отметили в региональном Минтруде, общая стоимость объекта составила 531,8 млн рублей, из них свыше 500 млн рублей было выделено из федерального бюджета.

Вилюйский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов им. Кэтти Марсден расположен в селе Сосновка в Вилюйском районе Якутии. Работает с 1994 года. Учреждение обеспечивает социальное обслуживание людей пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении.