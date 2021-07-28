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В Северной Осетии до конца года отремонтируют 31 км дорог по нацпроекту

Стоимость составит 400 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июля. /ТАСС/. Ремонт дорог протяженностью в 31 км пройдет в Северной Осетии до конца года, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания кабмина.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" необходимо выполнить дорожно-ремонтные работы на 21 объекте на сумму 400 млн рублей. Всего планируется отремонтировать 31 км улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

Дорожные работы активно ведутся во Владикавказе и районах республики, однако на некоторых участках подрядчики выбились из графиков. В частности, это касается ремонта трех участков дороги по ул. Ардонской в столице Северной Осетии.

Для того, чтобы подрядчики успели сдать работы в срок до первого сентября руководство города настояло на двухсменном графике. 

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РоссияСеверная Осетия
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