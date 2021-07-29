Финал IV национального чемпионата "Навыки мудрых" пройдет в Новосибирске в октябре

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Финал IV национального чемпионата по стандартам WorldSkills "Навыки мудрых" для россиян в возрасте 50 лет и старше пройдет в Новосибирске в дистанционном формате с 6 по 8 октября, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе АНО "Агентство развития профессионального мастерства".

"Финал IV Национального чемпионата по стандартам WorldSkills для россиян в возрасте 50 лет и старше "Навыки мудрых" состоится с 6 по 8 октября 2021 года. Соответствующее соглашение подписано между Агентством развития профессионального мастерства и правительством Новосибирской области", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в Новосибирске будет организован центр управления соревнованиями, состязания пройдут на домашних площадках 65 регионов-участников. Профессиональные навыки продемонстрируют более 300 специалистов со всей страны. Конкурсанты выполнят задания под наблюдением экспертов и камер, установленных таким образом, чтобы обеспечить полное соблюдение регламентов чемпионатов и максимальную точность оценки.

Конкурсные испытания на национальном первенстве состоятся по семи областям профессиональной деятельности, в рамках которых участники будут соревноваться по 28 компетенциям.

"Мы продолжим прикладывать усилия к тому, чтобы формировать у россиян - и сотрудников, и работодателей, - тренд, что поддерживать профессиональную форму на протяжении всей жизни - это новая норма, актуальная реальность", - привели в пресс-службе слова генерального директора организации Роберта Уразова.

Впервые чемпионат "Навыки мудрых" прошел в 2018 году в Москве, впоследствии был включен в национальный проект "Демография". Мероприятие призвано показать конкурентоспособность и профессиональное долголетие людей возраста 50+.