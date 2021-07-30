В России стартовал конкурс среди регионов за право проведения финалов WorldSkills Russia

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Конкурсный отбор среди регионов России за право проведения финалов национального чемпионата WorldSkills Russia в 2022-2023 годах пройдет с 30 июля по 16 августа. Решение о месте проведения состязаний планируется принять до 26 августа, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе АНО "Агентство развития профессионального мастерства".

"Место проведения финалов национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)" в 2022-2023 годах определят по итогам конкурсного отбора. Такое решение было принято советом директоров Агентства развития профессионального мастерства. 30 июля стартовал прием заявок от субъектов Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что регион может изъявить желание провести национальный финал как в 2022-2023 годах включительно, так и только в один из указанных периодов. Результаты отбора определит экспертная комиссия под председательством генерального директора WorldSkills Russia с правом решающего голоса (в случае равенства голосов). В состав комиссии войдут представители учредителя агентства, экспертного сообщества, промышленных партнеров, спонсоров и субъектов России. Эксперты примут решение по совокупности учета всех заявленных критериев.

"Решение в форме приказа будет опубликовано на официальном сайте агентства до 26 августа 2021 года. С регионом, прошедшим отбор, будет заключено соглашение на уровне правительства субъекта РФ на проведение национального финала", - отметили в пресс-службе.

Финал национального чемпионата WorldSkills Russia ежегодно проводят в рамках нацпроекта "Образование". В 2021 году первенство состоится в Башкирии с 25 по 29 августа.