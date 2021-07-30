Свыше 600 жителей Липецкой области освоили с начала года новые профессии по нацпроекту

ЛИПЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Свыше 600 жителей Липецкой области смогли освоить с начала года новые профессии благодаря федеральному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Более 600 наших жителей освоили с начала года новые профессии благодаря нацпроекту", - сказал Артамонов. По его словам, чаще всего граждане выбирали такие специальности как повар, сварщик, швея, парикмахер. Власти ожидают, что до конца года бесплатно востребованные профессии и специальности получат в Липецкой области около 1,5 тыс. человек.

"90% жителей области, решивших "прокачать" свои навыки или получить новую профессию, были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость", - продолжил Артамонов. Он особо подчеркнул тот факт, что среди обучающихся 120 пенсионеров и 65 женщин, находящихся в декрете. Все они, как подчеркнул глава региона, смогли подобрать себе нужные программы обучения на портале "Работа в России".

В пресс-службе администрации региона добавили, что набор продолжается. "Стать участником программы может любой желающий, который хочет оставаться востребованным на современном рынке труда, для этого необходимо оставить заявку на портале и выбрать одну из более 200 программ", - сказали в пресс-службе. Здесь также отметили, что по целому ряду компетенций доступны курсы профессионального обучения для людей без образования, которые смогут освоить профессию с нуля. "Формат обучения разный, в том числе дистанционный, подойдет тем, кто не имеет возможности посещать образовательную организацию", - подчеркнули в пресс-службе.

Говоря в этом контексте о работе областных служб занятости, Артамонов заметил, что их услуги очень востребованы. "Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, мы прилагаем максимум возможностей для обеспечения всех жителей работой с достойной зарплатой", - заключил Артамонов.